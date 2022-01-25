«Милан» может подписать нападающего «Арсенала» до конца трансферного окна

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах 32-летнего игрока заинтересован «Милан», сообщает Football Italia.



По информации источника, габонец может пополнить состав «россонери» в зимнее трансферное окно. Препятствием для перехода Обамеянга в «Милан» является высокая заработная плата форварда.



С 2008 по 2011 год Обамеянг числился в структуре «Милана», но за это время ни разу не сыграл в основном составе, находясь в аренде в других клубах.



Ранее игрок отверг предложение саудовского «Аль-Насра», желавшего взять габонского футболиста в аренду.



Напомним, 14 декабря 2021 года форвард Пьер-Эмерик Обамеянг был лишён статуса капитана «Арсенала». В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьёзное дисциплинарное нарушение. В связи с этим пошли слухи о том, что в январе нападающий может покинуть «Арсенал».

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Арсенал» — «Бёрнли»:

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