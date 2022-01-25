«Динамо» проведёт в Турции на один товарищеский матч больше

Московское «Динамо» проведёт на тренировочном сборе в Турции на один товарищеский матч больше. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«На первом турецком тренировочном сборе сыграем на один матч больше. В последний день января встретимся с девятой командой Футбольной Национальной Лиги — «Енисеем», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте клуба.

Динамовцы будут готовиться в Белеке до 3 февраля. На сборе запланированы три контрольные встречи. Соперниками москвичей станут болгарский ЦСКА (28 января), словацкий «Ружомберок» (1 февраля) и сербский «Партизан» (2 февраля).



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