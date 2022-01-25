Доменико Кришито близок к заключению трёхлетнего контракта с клубом MLS
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Итальянский защитник «Дженоа» Доменико Кришито может продолжить карьеру в MLS, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, 35-летний защитник близок к согласованию перехода в «Торонто». Ожидается, что Кришито заключит с клубом MLS контракт, рассчитанный на три года, и перейдёт в команду летом. Действующее соглашение Кришито с «Дженоа» истекает в июне 2023 года.
Напомним, Кришито начал свою профессиональную карьеру именно в «Дженоа». Далее Доменико перебрался в санкт-петербургский «Зенит», за который выступал в период с 2011 по 2018 год, после чего вновь вернулся в стан «грифонов». В нынешнем сезоне Кришито принял участие в 15 матчах итальянской Серии А, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.
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