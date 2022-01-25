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Гол Хакими помог сборной Марокко обыграть Малави и выйти в четвертьфинал Кубка Африки

Гол Хакими помог сборной Марокко обыграть Малави и выйти в четвертьфинал Кубка Африки
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В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Марокко встречалась с национальной командой Малави. Игра прошла на стадионе «Омниспортс Ахмаду-Аиджо» в Яунде (Камерун) и завершилась победой марокканской команды со счётом 2:1.

На 7-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Малави Хеллингс Франк Мханго. В компенсированное время первого тайма форвард национальной команды Марокко Юссеф Эн-Несири сравнял счёт. На 70-й минуте защитник Ашраф Хакими вывел Марокко вперёд.

Таким образом, сборная Марокко вышла в 1/4 финала Кубка африканских наций, а команда Малави завершила выступление на турнире. В четвертьфинале турнира марокканская команда сыграет с победителем пары Кот-д'Ивуар — Египет, которые проведут свою встречу завтра, 26 января.

Кубок африканских наций. 1/8 финала
25 января 2022, вторник. 22:00 МСК
Марокко
Окончен
2 : 1
Малави
0:1 Мханго – 7'   1:1 Эн-Несири – 45+2'   2:1 Хакими – 70'
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