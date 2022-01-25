Гол Хакими помог сборной Марокко обыграть Малави и выйти в четвертьфинал Кубка Африки
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В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Марокко встречалась с национальной командой Малави. Игра прошла на стадионе «Омниспортс Ахмаду-Аиджо» в Яунде (Камерун) и завершилась победой марокканской команды со счётом 2:1.
На 7-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Малави Хеллингс Франк Мханго. В компенсированное время первого тайма форвард национальной команды Марокко Юссеф Эн-Несири сравнял счёт. На 70-й минуте защитник Ашраф Хакими вывел Марокко вперёд.
Таким образом, сборная Марокко вышла в 1/4 финала Кубка африканских наций, а команда Малави завершила выступление на турнире. В четвертьфинале турнира марокканская команда сыграет с победителем пары Кот-д'Ивуар — Египет, которые проведут свою встречу завтра, 26 января.
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