«Ньюкасл» готов уступить Госенса «Интеру»

«Ньюкасл», который проявлял интерес к защитнику «Аталанты» Робину Госенсу, может не подписать футболиста. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, решение связано с переговорами 27-летнего футболиста и «Интера». Ранее стало известно, что миланский клуб и клуб из Бергамо договорились об аренде Робина с обязательством выкупа за € 30 млн. Выкуп немца станет обязательным при выполнении определённых условий. Условия личного контракта уже согласованы.



Госенс перешёл в «Аталанту» в 2017 году. Ранее он выступал за нидерландские «Хераклес», «Дордрехт» и «Витесс». Нынешний контракт немецкого футболиста с бергамасками действует до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 35 млн.



В текущем чемпионате Италии Госенс принял участие в шести матчах своей команды, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В данный момент защитник восстанавливается от травмы.