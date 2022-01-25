«Ньюкасл» готов уступить Госенса «Интеру»

«Ньюкасл», который проявлял интерес к защитнику «Аталанты» Робину Госенсу, может не подписать футболиста. Об этом сообщает Goal.
По информации источника, решение связано с переговорами 27-летнего футболиста и «Интера». Ранее стало известно, что миланский клуб и клуб из Бергамо договорились об аренде Робина с обязательством выкупа за € 30 млн. Выкуп немца станет обязательным при выполнении определённых условий. Условия личного контракта уже согласованы.
Госенс перешёл в «Аталанту» в 2017 году. Ранее он выступал за нидерландские «Хераклес», «Дордрехт» и «Витесс». Нынешний контракт немецкого футболиста с бергамасками действует до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 35 млн.
В текущем чемпионате Италии Госенс принял участие в шести матчах своей команды, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В данный момент защитник восстанавливается от травмы.
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