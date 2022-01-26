Суркис рассказал, почему сорвался трансфер Супряги в «Сампдорию»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о ситуации с продажей Владислава Супряги, который летом мог оказаться в «Сампдории».

«За Супрягу я заплатил € 5 млн. Сначала это был футболист в «Динамо», правами которого владели мы и «Днепр-1». В случае продажи, я должен был уплатить «Днепру-1» 5 млн и прибыль поделить пополам.



В какой-то определенный момент «Днепр-1» не захотел. Я выкупил Супрягу. Президент «Сампдории» говорил лично со мной. В пятницу он давал одни условия. В понедельник он позвонил: «Я подумал, могу дать только половину». Это себя не уважать.



Я объяснил это Супряге. Такой шанс, который ему предоставлял Луческу, по-моему, из молодых не получал никто. Слава богу, сейчас сбросил вес, подготовился. Если он видит себя в каком-то серьезном чемпионате – ему надо проявить себя сегодня в «Динамо».



Если будет по нему предложение, которое меня устроит. Меня – я подчеркиваю. Супрягу сюда никто не тянул, не заставлял. Он изъявил желание играть в «Динамо». Пускай проявляет себя.», — сказал Суркис в интервью на YouTube-канале «Бомбардир».