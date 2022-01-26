В «Салернитане» прокомментировали информацию о возможном контракте с Диего Костой

Спортивный директор «Салернитаны» Вальтер Сабатини прокомментировал информацию о возможном переход бразильского нападающего Диего Косты в итальянский клуб.



«Диего Коста всё ещё находится в поиске. Чудо может произойти, но пока не случилось», — приводит слова Сабатини Football Italia со ссылкой на TuttoSalernitana.com.

Последним клубом 33-летнего Косты был «Атлетико Минейро», за который он выступал с августа 2021 года по январь 2022 года. За это время Диего выиграл с командой кубок и чемпионат Бразилии. В 19 матчах футболист забил пять голов и отдал одну голевую передачу.



До января 2021 года испанский нападающий выступал в составе мадридского «Атлетико». Ранее футболист также играл за «Челси», «Райо Вальекано», «Вальядолид», «Альбасете», «Сельту», «Брагу» и «Пенафиел»