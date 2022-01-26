«Тоттенхэм» – лидер среди клубов АПЛ по нераспроданным билетам на домашние матчи

Лондонский «Тоттенхэм» в среднем не распродаёт более 8 тысяч билетов на домашние матчи в английской Премьер-лиге – это худший показатель среди всех клубов лиги. Упущенная выгода за каждый домашний матч составляет около £ 165 тыс. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Стадион «Тоттенхэм Хотспур», на котором команда проводит свои домашние матчи, был открыт в 2019 году. Строительство новой арены обошлось клубу примерно в £ 1 млрд.

На втором месте по неполученным доходам с продажи билетов находится «Челси» – более £ 150 тыс.

«Лестер Сити» теряет меньше всех доходов в АПЛ, в среднем свободными на домашних матчах остаются лишь около 250 мест. Упущенная выгода за каждый матч составляет чуть больше £ 6 тыс.