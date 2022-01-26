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«Молчит и пашет». Мишкич назвал сильные стороны перешедшего в «Зенит» Адамова

«Молчит и пашет». Мишкич назвал сильные стороны перешедшего в «Зенит» Адамова
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Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич поделился мнением о защитнике Арсене Адамове, который перешёл в «Зенит».

«Я думаю, что он созрел для топ-клуба. Он молод, но показывает очень хорошую игру. Молчит и пашет. Он точно заслужил шанс в топ-клубе, неважно, сейчас или чуть позже. Главное, чтобы теперь у него была регулярная игровая практика», – цитирует Даниэля Мишкича Metaratings.

Адамов выступал за «Урал» с 2021 года. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги за екатеринбургский клуб и забил 1 гол. Выступает преимущественно на позиции правого защитника, обладает опытом игры как в центре обороны, так и слева. В последнее время вызывается в сборную России.

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