«Ньюкасл» договорился о переходе полузащитника сборной Бразилии за £ 30 млн

«Ньюкасл» договорился с «Лионом» о переходе бразильского полузащитника Бруно Гимарайнса, утверждает Sky Sports.
Клубы согласовали сумму сделки — £ 30 млн (€ 36 млн). 24-летний футболист пройдёт медосмотр в Бразилии, так как сейчас находится в расположении своей сборной.
Сообщается, что на Гимарайнса также претендовал «Арсенал», но в итоге борьбу за Бруно выиграл «Ньюкасл».
В январе 2020 года «Лион» приобрёл футболиста у «Атлетико Паранаэнсе» за € 20 млн. В текущем сезоне Бруно провёл 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью результативными передачами. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в € 30 млн.
«Ньюкасл» обыграл на выезде «Лидс»:
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