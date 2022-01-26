«Ньюкасл» договорился о переходе полузащитника сборной Бразилии за £ 30 млн

«Ньюкасл» договорился с «Лионом» о переходе бразильского полузащитника Бруно Гимарайнса, утверждает Sky Sports.

Клубы согласовали сумму сделки — £ 30 млн (€ 36 млн). 24-летний футболист пройдёт медосмотр в Бразилии, так как сейчас находится в расположении своей сборной.

Сообщается, что на Гимарайнса также претендовал «Арсенал», но в итоге борьбу за Бруно выиграл «Ньюкасл».

В январе 2020 года «Лион» приобрёл футболиста у «Атлетико Паранаэнсе» за € 20 млн. В текущем сезоне Бруно провёл 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью результативными передачами. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в € 30 млн.

«Ньюкасл» обыграл на выезде «Лидс»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.