«Я здесь». Хесус Медина посетил стадион ЦСКА

Новоиспечённый полузащитник московского ЦСКА Хесус Медина посетил домашний стадион клуба. Он выложил соответствующее видео в свой «инстаграм».
Напомним, парагвайский футболист покинул «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента 1 января 2022 года. Медина выступал за «Нью-Йорк Сити» с 2018 года и по итогам сезона-2021 стал чемпионом МЛС в составе клуба. Ранее хавбек защищал цвета парагвайского клуба «Либертад».
Ранее стало известно, что ЦСКА отказался отпускать Хесуса Медину в национальную команду Парагвая. Парагвайская футбольная ассоциация уже связалась с ФИФА по этому вопросу.
ЦСКА в настоящее время проводит зимний сбор в испанском Кампоаморе. Первый официальный матч после зимней паузы армейский клуб проведёт в Российской Премьер-Лиге с московским «Спартаком».
- 26 января 2022
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