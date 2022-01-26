Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я здесь». Хесус Медина посетил стадион ЦСКА

«Я здесь». Хесус Медина посетил стадион ЦСКА
Комментарии

Новоиспечённый полузащитник московского ЦСКА Хесус Медина посетил домашний стадион клуба. Он выложил соответствующее видео в свой «инстаграм».

Напомним, парагвайский футболист покинул «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента 1 января 2022 года. Медина выступал за «Нью-Йорк Сити» с 2018 года и по итогам сезона-2021 стал чемпионом МЛС в составе клуба. Ранее хавбек защищал цвета парагвайского клуба «Либертад».

Ранее стало известно, что ЦСКА отказался отпускать Хесуса Медину в национальную команду Парагвая. Парагвайская футбольная ассоциация уже связалась с ФИФА по этому вопросу.

ЦСКА в настоящее время проводит зимний сбор в испанском Кампоаморе. Первый официальный матч после зимней паузы армейский клуб проведёт в Российской Премьер-Лиге с московским «Спартаком».

Новость по теме
ЦСКА не отпустил Медину в сборную. Парагвайская футбольная ассоциация обратилась в ФИФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022