Малком: если Алберто окажется в «Зените», то мы поможем ему быстрее адаптироваться

Нападающий «Зенита» Малком оценил слухи о переходе игрока «Интернасьонала» Юри Алберто в петербургский клуб.
«Лично с Алберто не знакомы, но я, как большой любитель футбола, по возможности слежу за всеми чемпионатами. Я наблюдал за его игрой, прекрасно понимаю, что это отличный футболист. Если он когда-либо перейдет в «Зенит», это будет только на пользу нашей команде. Юри Алберто прекрасно знает свое дело, он отлично играет в атаке, забивает много голов.
Если он окажется в «Зените», и мы, бразильцы, и российские игроки поможем ему быстрее адаптироваться, чтобы он продолжал забивать и радовать болельщиков. Лично мне нравится играть рядом с отличными футболистами, какие собраны сейчас в «Зените» и которые могут приехать в Санкт-Петербург. Думаю, я не один такой – и Клаудиньо, и Мостовому, и Сутормину важно, чтобы рядом были сильные партнеры. Юри Альберто — один из таких», — цитирует Малкома Bobsoccer.
- 26 января 2022
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