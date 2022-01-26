«Арсенал» не включил Обамеянга в заявку на сбор в Дубае

Лондонский «Арсенал» отправился на тренировочный сбор в Дубай. Тренерский штаб «канониров» не включил габонского нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга в заявку на сборы, сообщает The Athletic.



По информации источника, в данный момент игрок тренируется отдельно от команды.



Напомним, 14 декабря 2021 года форвард Пьер-Эмерик Обамеянг был лишён статуса капитана «Арсенала». В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьёзное дисциплинарное нарушение. В связи с этим пошли слухи о том, что нападающий может покинуть «Арсенал» в январе.



Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляет итальянский «Милан».



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Арсенал» — «Бёрнли»:

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