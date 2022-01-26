Экс-тренер «Вердера» отстранён от футбола на год за поддельный сертификат о вакцинации

Немецкий футбольный союз (DFB) на официальном сайте объявил о дисквалификации бывшего главного тренера бременского «Вердера» Маркуса Анфанга на один год.
Причиной дисквалификации стало использование специалистом поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса. Также Анфанг должен будет выплатить штраф в размере € 20 тыс. DFB наложил санкции и на экс-помощника Анфанга в «Вердере» Флориана Юнге. Он отстранён на девять месяцев и должен выплатить € 3 тыс.
Сроки дисквалификации тренеров будут отсчитываться с 20 ноября 2021 года. 1 июня отстранение будет приостановлено, после чего специалисты будут находиться на испытательном сроке до конца июня 2023 года.
Напомним, Анфанг покинул «Вердер» в ноябре прошлого года после того, как было обнаружено, что его сертификат о вакцинации является поддельным.
- 26 января 2022
-
19:23
-
19:22
-
18:58
-
18:56
-
18:40
-
18:38
-
18:36
-
18:33
-
18:27
-
18:25
-
18:20
-
18:09
-
17:58
-
17:52
-
17:47
-
17:35
-
17:35
-
17:35
-
17:19
-
17:17
-
17:13
-
16:59
-
16:46
-
16:36
-
16:35
-
16:18
-
15:59
-
15:41
-
15:36
-
15:24
-
15:03
-
15:00
-
14:42
-
14:40
-
14:33