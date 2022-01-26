Экс-тренер «Вердера» отстранён от футбола на год за поддельный сертификат о вакцинации

Немецкий футбольный союз (DFB) на официальном сайте объявил о дисквалификации бывшего главного тренера бременского «Вердера» Маркуса Анфанга на один год.



Причиной дисквалификации стало использование специалистом поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса. Также Анфанг должен будет выплатить штраф в размере € 20 тыс. DFB наложил санкции и на экс-помощника Анфанга в «Вердере» Флориана Юнге. Он отстранён на девять месяцев и должен выплатить € 3 тыс.



Сроки дисквалификации тренеров будут отсчитываться с 20 ноября 2021 года. 1 июня отстранение будет приостановлено, после чего специалисты будут находиться на испытательном сроке до конца июня 2023 года.



Напомним, Анфанг покинул «Вердер» в ноябре прошлого года после того, как было обнаружено, что его сертификат о вакцинации является поддельным.