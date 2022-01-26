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Денис Первушин стал старшим тренером юношеской сборной России

Денис Первушин стал старшим тренером юношеской сборной России
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Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил о назначении Дениса Первушина на пост старшего тренера юношеской сборной России, составленной из игроков 2006 года рождения.

«Работа с юношеской сборной России — новый этап в моей карьере. Долго не раздумывал — от таких предложений не отказываются. Конечно, это большая честь, но в то же время и огромная ответственность. Очень рад, что меня пригласили работать с командой, постараюсь оправдать оказанное доверие.

Ставим задачу играть в агрессивный футбол. Подбор футболистов располагает к этому. Будем стремиться к тому, чтобы команда всегда действовала первым номером. Смотрел контрольные матчи с Испанией и Венгрией, которые сборная провела в прошлом году, изучал кандидатов в матчах за клубы. Кроме того, в команде остаются помощники, которые работали до этого, поэтому необходимой информацией об игроках я располагаю.

На предстоящем сборе нас ожидают два матча с Бельгией. Команду этого возраста я не видел, но понятно, что бельгийский футбол сейчас на подъёме. Нас ожидают интересные спарринги, важно будет посмотреть ребят в деле, лучше узнать их», — отметил Первушин.

Последней командой Первушина было «Чертаново». Специалист покинул клуб в ноябре прошлого года.

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