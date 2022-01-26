В РФС отреагировали на новость об обращении в Минспорта по лимиту на легионеров

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) прокомментировала информацию о направлении в Министерство спорта предложение по лимиту на легионеров.
«Взаимодействие с Министерством спорта и другими ведомствами на этот счёт действительно идёт, РФС своё предложение относительно видения лимита направил ещё в прошлом году, и, как только решение будет утверждено, мы проинформируем о деталях», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину в пресс-службе РФС.
Ранее появилась информация, что предложение касается лимита, который начнет действовать в Российской Премьер-Лиге уже со следующего сезона. При этом в письме в Министерства спорта указан единственный вариант лимита. В письме РФС содержится иной вариант лимита. Вариант РФС предполагает, что клуб может заявить на сезон максимум восемь легионеров без ограничения их количества на поле.
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