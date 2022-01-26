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«Барселона» хочет подписать защитника «Боруссии Д». В сделку могут включить Деста

«Барселона» хочет подписать защитника «Боруссии Д». В сделку могут включить Деста
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Защитник дортмундской «Боруссии» Тома Мёнье может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 30-летнего игрока заинтересована «Барселона», сообщает в «Твиттере» журналист Жерар Морено.

По информации источника, в сделку между клубами могут включить защитника сине-гранатовых Серджино Деста.

Мёнье выступает за «Боруссию» из Дортмунда с 2020 года, куда перешёл на правах свободного агента из «ПСЖ». Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Мёнье сыграл в 16 матчах, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:

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