ЦСКА на сборе проведёт три товарищеских матча с клубами из Дании

Игроки ЦСКА проведут три товарищеских матча с датскими клубами на втором зимнем сборе в Кампоаморе (Испания), сообщает пресс-служба московского клуба.



Второй сбор в Кампоаморе начнётся 28 января. Подопечные Алексея Березуцкого проведут матчи с «Виборгом» (2 февраля), «Норшелланном» (5 февраля) и «Люнгбю» (9 февраля).

Красно-синие располагаются на четвёртом месте с 30 очками в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков за 18 туров. На втором месте в национальном первенстве находится «Динамо» (36).



Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги возобновится для подопечных Алексея Березуцкого встречей со «Спартаком» 26 февраля в рамках матча 19-го тура. 1 марта армейцы проведут встречу с «Сочи» в 1/8 финала Кубка страны.