Число подписчиков Месси в «Инстаграме» превысило 300 млн

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на своё достижение в «Инстаграме». Число подписчиков форварда превысило 300 млн человек.



«Нас уже 300 млн! Всегда благодарен за вашу поддержку, обнимаю», — написал Месси на своей странице в соцсетях.



Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. 31 января «ПСЖ» проведёт матч 1/8 финала Кубка Франции с «Ниццей».

«Пари Сен-Жермен» в 22 матчах набрал 53 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. Действующий чемпион Франции — «Лилль».