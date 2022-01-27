Сборная Экваториальной Гвинеи обыграла Мали и вышла в четвертьфинал Кубка Африки

В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Мали встречалась с национальной командой Экваториальной Гвинеи. Игра прошла на стадионе «Лимбе Омниспорт» в Лимбе (Камерун) и завершилась победой команды Экваториальной Гвинеи в серии пенальти (0:0, 6:5 — по пенальти).
В основное и дополнительное время встречи команды не сумели открыть счёт. В серии послематчевых пенальти успешнее оказались игроки сборной Экваториальной Гвинеи.
Таким образом, сборная Экваториальной Гвинеи вышла в 1/4 финала Кубка африканских наций, а национальная команда Мали завершила выступление на турнире. В четвертьфинале Кубка африканских наций сборная Экваториальной Гвинеи встретится с национальной командой Сенегала. Ранее сенегальцы обыграли команду Кабо-Верде со счётом 2:0.
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