Сборная Экваториальной Гвинеи обыграла Мали и вышла в четвертьфинал Кубка Африки

В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Мали встречалась с национальной командой Экваториальной Гвинеи. Игра прошла на стадионе «Лимбе Омниспорт» в Лимбе (Камерун) и завершилась победой команды Экваториальной Гвинеи в серии пенальти (0:0, 6:5 — по пенальти).



В основное и дополнительное время встречи команды не сумели открыть счёт. В серии послематчевых пенальти успешнее оказались игроки сборной Экваториальной Гвинеи.



Таким образом, сборная Экваториальной Гвинеи вышла в 1/4 финала Кубка африканских наций, а национальная команда Мали завершила выступление на турнире. В четвертьфинале Кубка африканских наций сборная Экваториальной Гвинеи встретится с национальной командой Сенегала. Ранее сенегальцы обыграли команду Кабо-Верде со счётом 2:0.