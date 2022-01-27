Несколько звёзд «Челси» недовольны работой Томаса Тухеля

Несколько звёзд «Челси» недовольны главным тренером клуба Томасом Тухелем, сообщает Marca со ссылкой на The Athletic.

По данным источника, недовольны работой Тухеля форвард Ромелу Лукаку и ещё несколько игроков. Отмечается, игроки недовольны резкой критикой Тухеля во время матчей. Это привело к неуверенности игроков и боязни рисковать. Ротация игроков и позиций также усугубила настроение среди атакующих игроков, которые чувствуют, что не могут добиться какой-либо стабильности, а некоторые даже рассматривают возможность ухода из клуба.

Ранее сообщалось, что Тухель был признан лучшим тренером 2021 года по версии ФИФА.

Немецкий специалист возглавил «Челси» по ходу прошлого сезона, сменив на посту Фрэнка Лэмпарда. В дебютном сезоне Тухель привёл «Челси» к победе в Лиге чемпионов. В финале турнира лондонский клуб обыграл «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

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