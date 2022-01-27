Полузащитник «Валенсии» сегодня пройдёт медосмотр в «Атлетико»

Полузащитник «Валенсии» и сборной Дании Даниэль Вайсс сегодня, 27 января, пройдёт медосмотр перед переходом в мадридский «Атлетико», утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, клубы уже договорились об условиях перехода.



«Атлетико» заплатит за игрока около € 2,5 млн. Датчанин подпишет контракт до июня 2023 года.



32-летний Вайсс выступает за «Валенсию» с 2018 года, он перешёл в команду из «Сельты». До этого полузащитник защищал цвета французского «Эвиана», португальской «Бенфики» и датского «Брондбю». В сборную Дании он вызывается с 2011 года. За команду полузащитник провёл 41 матч и забил один мяч.



В нынешнем сезоне он провёл 21 матч за «Валенсию» во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Атлетико» — «Валенсия»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.