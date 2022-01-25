«Атлетико» нашёл замену Суаресу в «Эльче». Игроком также интересуется «Барселона»

Нападающий «Эльче» Лукас Бое может сменить команду. В услугах 25-летнего форварда заинтересован «Атлетико», сообщает AS.



По информации источника, «матрасники» видят в аргентинце замену Луису Суаресу. Ранее сообщалось, что футболиста хочет видеть в своём составе «Барселона». В контракте форварда прописана сумма отступных, она составляет € 25 млн.



Бое выступает на постоянной основе за «Эльче» с лета 2021 года, куда перешёл из «Торино» за € 2 млн. Ранее он на правах аренды играл за испанскую команду в сезоне-2020/2021. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Бое сыграл в 17 матчах, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Атлетико» — «Валенсия»:

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