«Извиняюсь за неразбериху». Варела заявил, что СМИ переврали его слова о сокрытии ковида

Уругвайский защитник «Динамо» Гильермо Варела выступил с заявлением по поводу своего недавнего интервью изданию ESPN. В нём футболист сказал, что московский клуб скрывал его заражение коронавирусом, чтобы не терять его на длительный срок.
«Хочу принести всем извинения за возникшую неразбериху. Я не давал интервью. Мои слова в частной беседе были неправильно интерпретированы. Честно говоря, сам был в недоумении, когда увидел с утра опубликованный в СМИ материал, да ещё и с такими якобы моими словами.
Я действительно не вакцинировался. О чём сказал в сборной. В клубе очень серьёзно соблюдаются антиковидные меры. Я регулярно сдавал и сдаю тесты, положительных ни разу не было. Только тест на антитела показал, что они у меня имеются, и, возможно, я бессимптомно перенёс заболевание в какой-то момент. Но я так и не знаю, когда это было. В ноябре я пропустил несколько тренировочных дней из-за травмы, полученной на тренировке. А с поездками в Южную Америку проблемы у меня возникли как раз из-за отсутствия сертификата о вакцинации. Собираюсь сделать прививку», — приводит слова Варелы официальный сайт «Динамо».
- 27 января 2022
-
15:08
-
15:00
-
15:00
-
14:44
-
14:41
-
14:35
-
14:14
-
14:11
-
14:01
-
13:49
-
13:49
-
13:25
-
13:14
-
13:06
-
12:52
-
12:48
-
12:28
-
12:16
-
11:54
-
11:49
-
11:48
-
11:28
-
11:16
-
11:05
-
11:03
-
10:47
-
10:41
-
10:36
-
10:20
-
10:16
-
10:06
-
09:48
-
09:37
-
09:32
-
09:03