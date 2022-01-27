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Эрлинг Холанд рассказал об игроках, за которыми он наблюдал для повышения своего уровня

Эрлинг Холанд рассказал об игроках, за которыми он наблюдал для повышения своего уровня
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд рассказал о футболистах, на которых он ориентируется.

«Для улучшения качества своей игры я наблюдал за многими игроками. Например, Джейми Варди – лучший в мире с точки зрения забегания за спины защитникам. Я много смотрю футбол. На следующий день после игры я приезжаю домой и весь день смотрю матчи. В детстве я много наблюдал за ван Перси, смотрел, как он забивает голы. Как левше, мне было логично наблюдать за его игрой», – цитирует Холанда Sky Sports.

Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из «Зальцбурга» за € 20 млн. В нынешнем сезоне норвежский форвард принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, в которых стал автором 16 голов и 6 голевых передач. В трёх матчах Лиги чемпионов Холанд забил три гола.

Контракт Холанда с немецким клубом истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 150 млн.

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