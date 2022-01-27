Эрлинг Холанд рассказал об игроках, за которыми он наблюдал для повышения своего уровня

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд рассказал о футболистах, на которых он ориентируется.
«Для улучшения качества своей игры я наблюдал за многими игроками. Например, Джейми Варди – лучший в мире с точки зрения забегания за спины защитникам. Я много смотрю футбол. На следующий день после игры я приезжаю домой и весь день смотрю матчи. В детстве я много наблюдал за ван Перси, смотрел, как он забивает голы. Как левше, мне было логично наблюдать за его игрой», – цитирует Холанда Sky Sports.
Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из «Зальцбурга» за € 20 млн. В нынешнем сезоне норвежский форвард принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, в которых стал автором 16 голов и 6 голевых передач. В трёх матчах Лиги чемпионов Холанд забил три гола.
Контракт Холанда с немецким клубом истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 150 млн.
- 27 января 2022
-
22:55
-
22:44
-
22:31
-
22:30
-
22:14
-
22:03
-
21:28
-
21:24
-
20:59
-
20:47
-
20:47
-
20:44
-
20:30
-
20:20
-
19:42
-
19:35
-
19:28
-
19:16
-
19:05
-
19:04
-
18:58
-
18:52
-
18:45
-
18:43
-
18:41
-
18:35
-
18:24
-
18:22
-
18:13
-
18:07
-
18:01
-
17:53
-
17:38
-
17:33
-
17:26