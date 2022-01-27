Эрлинг Холанд: мой любимый напиток — это пина-колада
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд рассказал о своих предпочтениях в еде.
«Я очень люблю кебаб. Правда, ем его пару раз в год, когда бываю в родном городе. Это моя любимая еда. А что касается любимого напитка, то это пина-колада», — сказал футболист в интервью Football Daily.
Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из «Зальцбурга» за € 20 млн. В нынешнем сезоне норвежский форвард принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, в которых стал автором 16 голов и шести голевых передач. В трёх матчах Лиги чемпионов Холанд забил три гола.
Контракт Холанда с немецким клубом истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 150 млн.
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