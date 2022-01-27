Полузащитник Даниэль Васс перешел из «Валенсии» в «Атлетико». Об этом сообщает пресс-служба «матрасников».
«Атлетико» заплатил за игрока около € 2,5 млн. Датчанин подписал контракт до июня 2023 года.
32-летний Вайсс выступал за «Валенсию» с 2018 года, перейдя в команду из «Сельты». До этого полузащитник защищал цвета французского «Эвиана», португальской «Бенфики» и датского «Брондбю». В сборную Дании он вызывается с 2011 года. За команду полузащитник провёл 41 матч и забил один мяч.
В нынешнем сезоне он провёл 21 матч за «Валенсию» во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.
Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Атлетико» — «Валенсия»:
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