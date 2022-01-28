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«Совсем с ума сошли?» Газизов ответил юристу «Спартака» о взятой на столе расписке Федуна

«Совсем с ума сошли?» Газизов ответил юристу «Спартака» о взятой на столе расписке Федуна
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Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на слова юриста красно-белых Татьяны Завьяловой.

«Я же не юрист. Пусть это скажет первым лицом — в таком случае будем разговаривать. Я взял расписку у Федуна на столе? Это несерьёзно. Совсем с ума сошли, что ли?» — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, ранее девятый апелляционный арбитражный суд города Москвы удовлетворил требования акционера московского «Спартака», компании «Капитальные активы», по иску к бывшему генеральному директору Шамилю Газизову.

На пост генерального директора красно-белых его назначили летом 2020 года. Через несколько месяцев управленец покинул клуб, а затем вернулся в «Уфу» на аналогичную должность, где и работает по сей день.

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