«Совсем с ума сошли?» Газизов ответил юристу «Спартака» о взятой на столе расписке Федуна

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на слова юриста красно-белых Татьяны Завьяловой.
«Я же не юрист. Пусть это скажет первым лицом — в таком случае будем разговаривать. Я взял расписку у Федуна на столе? Это несерьёзно. Совсем с ума сошли, что ли?» — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, ранее девятый апелляционный арбитражный суд города Москвы удовлетворил требования акционера московского «Спартака», компании «Капитальные активы», по иску к бывшему генеральному директору Шамилю Газизову.
На пост генерального директора красно-белых его назначили летом 2020 года. Через несколько месяцев управленец покинул клуб, а затем вернулся в «Уфу» на аналогичную должность, где и работает по сей день.
- 28 января 2022
-
11:53
-
11:45
-
11:37
-
11:34
-
11:32
-
11:21
-
11:00
-
10:39
-
10:39
-
10:08
-
09:58
-
09:43
-
09:38
-
09:10
-
08:48
-
08:30
-
07:29
-
07:05
-
06:49
-
06:28
-
05:16
-
04:53
-
04:34
-
04:20
-
04:02
-
02:12
-
01:32
-
01:14
-
00:58
-
00:52
-
00:46
-
00:38
-
00:15
-
00:04
-
00:01