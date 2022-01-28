Субисаррета: при Бартомеу не было ощущения, что «Барселона» в экономическом кризисе

Бывший спортивный директор «Барселоны» Андони Субисаррета вспомнил период во главе с президентом Хосепом Бартомеу.



«То, что цифры не очень хорошие, кажется очевидным, поскольку Ла Лига их проверяет. У меня, когда я был в клубе, не складывалось ощущения, что дела обстоят так плохо. Мы шли своим путём… Шли всё быстрее и быстрее.



Если мы не попадём в Лигу чемпионов, это может означать продажу игроков. Но я считаю это нормальным. У меня никогда не было ощущения, что я нахожусь в хаотичном экономическом кризисе.



На самом деле, система Бартомеу продолжилась и тогда мы выиграли Лигу чемпионов и чемпионат Испании», – цитирует Субисаррету Marca.



Напомним, Бартомеу был уволен из «Барселоны» осенью прошлого года. Функционер столкнулся с критикой на фоне неудачных результатов и стремления капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб. В марте Бартомеу даже был арестован после обысков в офисе «Барселоны» в связи с деятельностью каталонского клуба в соцсетях.

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