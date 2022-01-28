Алекс Крал рассказал об игроках «Спартака», которые могли бы заиграть в Англии

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал, выступающий на правах аренды за «Вест Хэм», рассказал об игроках красно-белых, которые могли бы заиграть в чемпионате Англии.
«Сложно сказать. Но, к примеру, Роман Зобнин обладает хорошим мышлением, он также типологически хороший игрок, а также он хорошо физически подготовлен. Имею в виду не мышцы, а бег и другие качества. Но в целом сложно сказать. Ты никогда не знаешь, как адаптируешься для нового города или к ребятам из команды, к новому языку. Моё мнение — Зобнин, но ты никогда не можешь знать наверняка», — цитирует Крала «Спорт-экспресс».
Крал перешёл в «Спартак» из пражской «Славии» в 2019 году. В минувшем сезоне чешский хавбек принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал пять результативных передач. Соглашение Алекса с московским клубом рассчитано до лета 2024 года.
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