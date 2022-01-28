Паоло Ваноли: сейчас моя цель — смотреть не на результат, а на рост команды

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли подвёл итоги товарищеского матча со «Слованом» (2:2).

«Сейчас моя цель — смотреть не на результат, а на рост команды и понимать, в каком направлении мы движемся. Я благодарю игроков. Сегодня бы первый матч после очень большой нагрузки, поэтому определённая усталость у игроков была. Я рад, что у нас были ошибки, потому что они дают возможность прогрессировать.

Сейчас пробуем поставить нашу игру, но мы ещё должны научиться работать как команда. Моя цель — сделать команду. Крайние защитники стараются применить то, что я им говорю. Нам всегда нужно учиться, прежде всего головой. Необходимо делать то, что говорит тренер. Могу сказать, что они хорошо отыграли. «Слован» провёл больше матчей, но это хороший первый матч», — цитирует Ваноли «Спорт-экспресс».