Черчесов переболел коронавирусом, но уже возобновил тренировки с «Ференцварошем»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов переболел коронавирусом. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

По информации источника, российский специалист 19 января сдал положительный тест на коронавирус. После получения нескольких отрицательных результатов анализов и по окончании карантина Черчесов появился на игре с «Академией Пушкаша» (0:1). При этом наставник добирался до стадиона отдельно от команды.

Напомним, предыдущим местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке». Действующий чемпион Венгрии — «Ференцварош».

Ранее Станислав Черчесов запретил игрокам венгерского клуба два слова. Теперь игроки «Ференцвароша» не используют слова «проблема» и «пожалуйста».