Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черчесов переболел коронавирусом, но уже возобновил тренировки с «Ференцварошем»

Черчесов переболел коронавирусом, но уже возобновил тренировки с «Ференцварошем»
Комментарии

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов переболел коронавирусом. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

По информации источника, российский специалист 19 января сдал положительный тест на коронавирус. После получения нескольких отрицательных результатов анализов и по окончании карантина Черчесов появился на игре с «Академией Пушкаша» (0:1). При этом наставник добирался до стадиона отдельно от команды.

Напомним, предыдущим местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке». Действующий чемпион Венгрии — «Ференцварош».

Ранее Станислав Черчесов запретил игрокам венгерского клуба два слова. Теперь игроки «Ференцвароша» не используют слова «проблема» и «пожалуйста».

Новость по теме
Черчесов проиграл дебютный матч во главе «Ференцвароша»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022