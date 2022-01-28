Черчесов переболел коронавирусом, но уже возобновил тренировки с «Ференцварошем»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов переболел коронавирусом. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
По информации источника, российский специалист 19 января сдал положительный тест на коронавирус. После получения нескольких отрицательных результатов анализов и по окончании карантина Черчесов появился на игре с «Академией Пушкаша» (0:1). При этом наставник добирался до стадиона отдельно от команды.
Напомним, предыдущим местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке». Действующий чемпион Венгрии — «Ференцварош».
Ранее Станислав Черчесов запретил игрокам венгерского клуба два слова. Теперь игроки «Ференцвароша» не используют слова «проблема» и «пожалуйста».
- 28 января 2022
-
21:31
-
21:23
-
21:02
-
20:51
-
20:48
-
20:44
-
20:32
-
20:04
-
19:59
-
19:45
-
19:40
-
19:27
-
19:14
-
19:09
-
19:02
-
18:51
-
18:40
-
18:39
-
18:19
-
18:19
-
18:06
-
17:49
-
17:44
-
17:38
-
17:35
-
17:24
-
17:12
-
17:10
-
17:03
-
16:58
-
16:55
-
16:37
-
16:33
-
16:12
-
15:59