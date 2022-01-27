Черчесов проиграл дебютный матч во главе «Ференцвароша»
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Сегодня, 27 января, проходил матч 4-го тура чемпионата Венгрии, в котором встречались «Ференцварош», который возглавляет Станислав Черчесов, и «Академия Пушкаша». Команды играли на домашнем стадионе «Академии», который называется «Панчо Арена». Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол в матче на 45-й минуте забил Жоау Нунеш.
Напомним, предыдущим местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке». Действующий чемпион Венгрии — «Ференцварош». Ранее Станислав Черчесов запретил игрокам венгерского клуба два слова. Теперь игроки «Ференцвароша» не используют слова «проблема» и «пожалуйста».
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