Энди Кэрролл подписал контракт с «Вест Бромвичем»

Нападающий Энди Кэрролл перешёл в «Вест Бромвич». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Последним клубом Кэрролла был «Реддинг». Этот клуб подписал контракт с форвардом на 2 месяца в ноябре и не стал продлевать соглашение. На счету форварда 1 гол и 1 результативная передача в 7 матчах за прежнюю команду. До этого Энди выступал за «Ньюкасл Юнайтед».

Он покинул команду этим летом и пребывал в статусе свободного агента. Кэрролл также известен по выступлениям за «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед» и сборную Англии. В 2011 году «Ливерпуль» заплатил «Ньюкаслу» за трансфер Энди больше € 40 млн. За сборную Англии форвард отыграл 9 матчей, в которых забил 2 гола. В 2012 году Кэрролл принял участие в чемпионате Европы.