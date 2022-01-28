«Тоттенхэм» предлагает «Фиорентине» Ло Чельсо в рамках аренды Амрабата

«Тоттенхэм» заинтересован в аренде полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата и готов арендовать футболиста. В рамках сделки по марокканскому игроку «шпоры» могут включить хавбека Джовани Ло Чельсо. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла на своём сайте.

25-летний Ло Чельсо стал игроком «Тоттенхэма» в августе 2019 года, перейдя из «Бетиса». Сначала английский клуб арендовал игрока за € 16 млн, а через год выкупил его контракт за € 32 млн. В нынешнем сезоне аргентинский полузащитник в 15 матчах во всех турнирах забил гол и отдал голевую передачу. Контракт Ло Чельсо истекает в 2025 году.

25-летний марокканский футболист нидерландского происхождения Амрабат в нынешнем сезоне принял участие в 11 матчах чемпионата Италии, не отметившись голевыми действиями.

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