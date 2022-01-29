Хет-трик Рондона принёс Венесуэле крупную победу над Боливией в матче отбора к ЧМ-2022

В Баринасе (Венесуэла) на стадионе «Агустин Товар — Ла Каролина» состоялся матч 15-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 в Южной Америке, в котором Венесуэла принимала Боливию. Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:1.
В составе Венесуэлы хет-трик оформил 32-летний экс-форвард «Зенита» и ЦСКА Хосе Саломон Рондон, ныне выступающий за английский «Эвертон», автором ещё одного забитого мяча стал Дарвин Мачис. Единственный гол Боливии забил Бруно Миранда.
Примечательно, что на 60-й минуте Боливия осталась в меньшинстве после удаления полузащитника Лионеля Хустиньяно. Решение главного арбитра встречи подтвердил и VAR.
Венесуэла по-прежнему замыкает турнирную таблицу отбора к ЧМ-2022, занимая 10-е место с 10 очками в 15 играх. Боливия (15) – на 8-м.
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