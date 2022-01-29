Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» может продолжить карьеру в саудовском «Аль-Хиляле»

Нападающий саудовского «Аль-Шабаба» Одион Игало может сменить команду. В услугах 32-летнего игрока заинтересован «Аль-Хиляль», сообщает в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.



По информации источника, клуб уже согласовал контракт с футболистом. Соглашение будет рассчитано до июня 2023 года. В ближайшее время будет объявлено о трансфере Игало.



Игрок выступает за «Аль-Шабаб» с 2021 года, куда перешёл из «Шанхай Шеньхуа» за € 2,5 млн. Контракт Игало с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.



С 2020 по 2021 год нигериец на правах аренды выступал за «Манчестер Юнайтед». С 2015 года форвард вызывается в сборную Нигерии, за которую успел провести 36 матчей, в которых забил 16 голов.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

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