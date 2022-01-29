Стали известны условия контракта, которые ЦСКА предложил Шеке
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ЦСКА предложил контракт полузащитнику «Лилля» Шеке сроком на 4,5 года. По нему полузащитник сможет заработать € 12 млн за весь срок соглашения. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Несмотря на то что игрок до этого выразил готовность присоединиться к ЦСКА, московский клуб до сих пор не получил ответа от стороны футболиста. Армейцы приняли решение пока сконцентрироваться на других вариантах усиления.
Шека в текущем розыгрыше чемпионата Франции провёл 15 матчей и забил в них один гол, а также получил шесть предупреждений. Ещё пять игр на счету футболиста в групповой стадии Лиги чемпионов. Соглашение 27-летнего португальского футболиста с французским клубом истекает в конце нынешнего сезона.
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