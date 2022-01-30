Президент «Ривер Плейт» подтвердил переход Альвареса в «Манчестер Сити»

Президент «Ривер Плейт» Хорхе Брито подтвердил информацию о переходе нападающего Хулиана Альвареса в «Манчестер Сити».
«У нас есть полная договорённость с «Манчестер Сити» о продаже Альвареса. Сделка уже заключена. Он останется в аренде в «Ривер Плейт» до 7 июля, скоро объявим официально», — приводит слова Брито журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Альварес является воспитанником «Ривер Плейт». Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.
В прошедшем розыгрыше чемпионата Аргентины форвард принял участие в 21 матче, забив 18 голов и отдав семь результативных передач. Альварес стал лучшим бомбардиром первенства.
Ранее сообщалось, что «Ривер Плейт» просит за футболиста € 16 млн + бонусы, а также обратную аренду до конца сезона.
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