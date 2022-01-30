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Источник: Холанд мечтает летом перейти в «Барселону»

Источник: Холанд мечтает летом перейти в «Барселону»
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд определился с клубом, в котором он хочет продолжить карьеру. Летом нынешнего года норвежский футболист мечтает перейти в испанскую «Барселону». Об этом сообщает Daily Star.

По сведениям источника, 21-летний Холанд был тесно связан с мадридским «Реалом» и «Манчестер Юнайтед», но Холанд хочет перейти именно в «Барселону».

В нынешнем сезоне норвежский нападающий принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил 16 голов и отдал шесть голевых передач. Также на счету Холанда три гола в трёх матчах Лиги чемпионов и четыре — в двух Кубка Германии.

«Барселона» обыграла «Алавес» благодаря голу в концовке:

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