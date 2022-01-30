Петржела: новичок «Зенита» Алберто похож на Кержакова — такой же быстрый и техничный

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал переход нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто в российский клуб.
«Зенит» взял сильного нападающего из Бразилии. Я видел его игру: похож на Кержакова — такой же быстрый и техничный бомбардир.
Все и всё понимали: Азмуна зимой отпускали лишь в том случае, если бы боссы «Зенита» смогли договориться с «Интернасьоналом». Клубы договорились о трансфере Алберто — Сердар ушёл. Грустно, но никакой потери нет. Допускаю, что Алберто забьёт даже больше Азмуна. Он действительно крутой», — рассказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
«Зенит» объявил о переходе 20-летнего Алберто сегодня, 30 января. Также российский клуб покинул нападающий Сердар Азмун, который ушёл в «Байер».
- 30 января 2022
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