Фарке одержал вторую победу подряд у руля «Краснодара»

Сегодня, 30 января, на стадионе «Футбольный центр Марбельи» в испанском Марбелье проводили товарищеский матч российский «Краснодар» и норвежский клуб «Волеренга». Победу с минимальным счётом одержали подопечные Даниэля Фарке (1:0).



Единственный гол в матче на 43-й минуте забил полузащитник Эдуард Сперцян с передачи Кристиана Рамиреса.



Для команды Фарке это вторая победа подряд на сборах. Ранее «Краснодар» обыграл словацкую «Жилину» (3:2) и проиграл польской «Легии» (1:2).



В Российской Премьер-Лиге «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав в 18 матчах 29 очков. В первом туре чемпионата России после зимней паузы «быки» проведут домашний матч с московским «Локомотивом», который состоится 27 февраля.