Фарке одержал вторую победу подряд у руля «Краснодара»
Поделиться
Сегодня, 30 января, на стадионе «Футбольный центр Марбельи» в испанском Марбелье проводили товарищеский матч российский «Краснодар» и норвежский клуб «Волеренга». Победу с минимальным счётом одержали подопечные Даниэля Фарке (1:0).
Единственный гол в матче на 43-й минуте забил полузащитник Эдуард Сперцян с передачи Кристиана Рамиреса.
Для команды Фарке это вторая победа подряд на сборах. Ранее «Краснодар» обыграл словацкую «Жилину» (3:2) и проиграл польской «Легии» (1:2).
В Российской Премьер-Лиге «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав в 18 матчах 29 очков. В первом туре чемпионата России после зимней паузы «быки» проведут домашний матч с московским «Локомотивом», который состоится 27 февраля.
Комментарии
- 30 января 2022
-
21:00
-
20:40
-
20:39
-
20:26
-
20:21
-
20:01
-
19:54
-
19:53
-
19:34
-
19:32
-
19:22
-
19:15
-
19:03
-
19:01
-
18:52
-
18:41
-
18:33
-
18:33
-
18:25
-
18:19
-
18:08
-
18:06
-
17:57
-
17:45
-
17:40
-
17:20
-
17:08
-
17:03
-
16:57
-
16:47
-
16:39
-
16:30
-
16:26
-
16:13
-
16:02
Партнерский контент