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Сенегал стал последним полуфиналистом Кубка африканских наций

Сенегал стал последним полуфиналистом Кубка африканских наций
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В четвертьфинале Кубка африканских наций встречались сборные Сенегала и Экваториальной Гвинеи. Встреча на стадионе «Омниспортс Ахмаду-Аиджо» в Камеруне закончилась победой сборной Сенегала со счётом 3:1.

Счёт в матче на 28-й минуте открыл нападающий Сенегала Дьедиу с передачи Садио Мане. Во втором тайме Янник Байла (голевой пас — Пабло) сравнял счёт. На 68-й минуте Шейку Куйяте вновь вывел Сенегал вперёд, а на 79-й минуте Исмаила Сарр установил окончательный счёт в матче — 3:1 в пользу сборной Сенегала.

Сенегал стал последним полуфиналистом Кубка африканский наций. В 1/2 финала турнира подопечные Алиу Сиссе сыграют с Буркина-Фасо. В другом полуфинальном матче Камерун встретится с Египтом.

Напомним, Кубок африканский наций закончится 6 февраля.

Кубок африканских наций. 1/4 финала
30 января 2022, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
3 : 1
Экваториальная Гвинея
1:0 Дьедиу – 28'   1:1 Байла – 57'   2:1 Куйяте – 68'   3:1 Сарр – 79'
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