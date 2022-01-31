Сенегал стал последним полуфиналистом Кубка африканских наций

В четвертьфинале Кубка африканских наций встречались сборные Сенегала и Экваториальной Гвинеи. Встреча на стадионе «Омниспортс Ахмаду-Аиджо» в Камеруне закончилась победой сборной Сенегала со счётом 3:1.



Счёт в матче на 28-й минуте открыл нападающий Сенегала Дьедиу с передачи Садио Мане. Во втором тайме Янник Байла (голевой пас — Пабло) сравнял счёт. На 68-й минуте Шейку Куйяте вновь вывел Сенегал вперёд, а на 79-й минуте Исмаила Сарр установил окончательный счёт в матче — 3:1 в пользу сборной Сенегала.



Сенегал стал последним полуфиналистом Кубка африканский наций. В 1/2 финала турнира подопечные Алиу Сиссе сыграют с Буркина-Фасо. В другом полуфинальном матче Камерун встретится с Египтом.



Напомним, Кубок африканский наций закончится 6 февраля.