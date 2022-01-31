Глава Польского футбольного союза: задача сборной — выход на чемпионат мира в Катаре

Президент Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеша прокомментировал назначение Чеслава Михневича на пост главного тренера национальной команды.
«После долгих разговоров, анализов и долгих размышлений я сделал выбор, которым доволен, и считаю его оптимальным в нынешних условиях. Тренер Михневич убедил меня своим конкретным планом. Наша главная цель – успешное выступление в стыковых матчах и выход на чемпионат мира в Катаре», — приводит слова Кулеши пресс-служба PZPN.
Последним местом работы Михневича была варшавская «Легия», которую тренер покинул в октябре 2021 года.
Напомним, сборной Польши предстоит встретиться с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта 2022 года.
- 31 января 2022
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