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Фаустино Анджорин, покинувший «Локомотив», продолжит сезон в седьмой команде Чемпионшипа

Фаустино Анджорин, покинувший «Локомотив», продолжит сезон в седьмой команде Чемпионшипа
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Полузащитник «Челси» Фаустино Анджорин на правах аренды до конца нынешнего сезона перешёл в «Хаддерсфилд Таун», информирует клубная пресс-служба. Ранее московский «Локомотив» объявил о досрочном расторжении арендного соглашения с хавбеком.

Напомним, Фаустино Анджорин провёл за основную команду красно-зелёных семь матчей, не отметившись результативными действиями. За молодёжную команду «Челси» Анджорин сыграл в 35 матчах, забил 16 голов и отдал 12 голевых передач.

«Хаддерсфилд Таун» набрал 45 очков в 29 матчах нынешнего розыгрыша Чемпионшипа и занимает седьмое место в турнирной таблице второго по значимости футбольного дивизиона Англии.

Ранее Анджорин попрощался с «Локомотивом» и пожелал клубу удачи в будущем.

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