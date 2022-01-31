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Гол Фёдора Смолова помог «Динамо» обыграть «Енисей» в товарищеском матче

Гол Фёдора Смолова помог «Динамо» обыграть «Енисей» в товарищеском матче
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Сегодня, 31 января, в товарищеском матче московское «Динамо» встретилось с красноярским «Енисеем». Игра проходила на тренировочном сборе команд в Белеке (Турция) и завершилась со счётом 2:0 в пользу столичного коллектива.

Счёт в матче на 32-й минуте открыл Денис Макаров. На 67-й минуте мяч в сетку ворот соперника отправил Фёдор Смолов, но арбитр не засчитал гол по причине офсайда. Однако уже спустя минуту Смолов всё-таки отметился взятием ворот, замкнув пяткой передачу партнёра. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Динамо».

Примечательно, что на матче присутствовали главный тренер сборной России Валерий Карпин, его помощник Николай Писарев, наставник молодёжной сборной Михаил Галактионов и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
31 января 2022, понедельник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 0
Енисей
Красноярск, Россия
1:0 Макаров – 32'   2:0 Смолов – 68'
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