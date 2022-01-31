Анатолий Бышовец предположил, почему Польша назначила Михневича, а не Шевченко

Известный российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о назначении Чеслава Михневича на пост главного тренера сборной Польши.

«С Михневичем у Польши увеличиваются шансы против сборной России. Для поляков он лучше Шевченко: работал со сборной, сам поляк, знает всех игроков — всё это создаёт ему преимущество перед иностранными специалистами. Андрею пришлось бы разбираться с составом, искать игроков на перспективу и пути сплочения команды. Тем более он не знает местный язык», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.



Последним местом работы Михневича была варшавская «Легия», которую тренер покинул в октябре 2021 года.



Напомним, сборной Польши предстоит встретиться с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта 2022 года.