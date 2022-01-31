Анатолий Бышовец предположил, почему Польша назначила Михневича, а не Шевченко

Известный российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о назначении Чеслава Михневича на пост главного тренера сборной Польши.
«С Михневичем у Польши увеличиваются шансы против сборной России. Для поляков он лучше Шевченко: работал со сборной, сам поляк, знает всех игроков — всё это создаёт ему преимущество перед иностранными специалистами. Андрею пришлось бы разбираться с составом, искать игроков на перспективу и пути сплочения команды. Тем более он не знает местный язык», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Последним местом работы Михневича была варшавская «Легия», которую тренер покинул в октябре 2021 года.
Напомним, сборной Польши предстоит встретиться с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта 2022 года.
- 31 января 2022
-
19:51
-
19:46
-
19:41
-
19:37
-
19:36
-
19:31
-
19:04
-
18:57
-
18:53
-
18:49
-
18:40
-
18:31
-
18:25
-
18:16
-
18:12
-
18:08
-
17:58
-
17:50
-
17:50
-
17:48
-
17:34
-
17:29
-
17:26
-
17:14
-
16:34
-
16:31
-
16:22
-
16:15
-
16:14
-
16:00
-
15:48
-
15:26
-
15:19
-
15:11
-
15:03