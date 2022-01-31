Переход Обамеянга в «Барселону» сорвался из-за зарплаты игрока

Переход нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга в «Барселону» сорвался. Причина – клубы не смогли прийти к соглашению о том, как разделить зарплату габонца, информирует The Guardian.
Ранее сообщалось, что Обамеянг хочет играть в «Барселоне» и готов ради этого перехода пойти на снижение зарплаты. «Арсенал» был готов отдать своего нападающего в аренду каталонскому клубу.
Напомним, 14 декабря 2021 года форвард Пьер-Эмерик Обамеянг был лишён статуса капитана «Арсенала». В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьёзное дисциплинарное нарушение. В связи с этим пошли слухи о том, что в январе нападающий может покинуть «Арсенал».
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
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