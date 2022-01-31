Обамеянг прилетел в Испанию для заключения аренды с «Барселоной». «Арсенал» одобрил сделку

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг в ближайшее время должен быть арендован «Барселоной». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, габонский нападающий уже прилетел в Испанию и практически полностью согласовал сделку с «Барселоной». «Арсенал» также одобрил аренду, теперь всё зависит от того, уложится ли «Барселона» в зарплатную ведомость.
Ранее сообщалось, что габонец хочет играть в «Барсе» и готов ради этого пойти на снижение зарплаты.
Напомним, 14 декабря 2021 года форвард Пьер-Эмерик Обамеянг был лишён статуса капитана «Арсенала». В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьёзное дисциплинарное нарушение. В связи с этим пошли слухи о том, что в январе нападающий может покинуть «Арсенал».
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
«Барселона» обыграла «Алавес» благодаря голу в концовке:
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