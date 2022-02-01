Буффон объяснил Сафонову, как справляться с эмоциональным выгоранием

Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов обратился к Джанлуиджи Буффону за советом о том, как справиться с эмоциональным выгоранием.

Сафонов спросил: «Хочу задать вопрос о психологическом состоянии вратаря. Возможно ли идти от матча к матчу на протяжении всей карьеры с максимальной самоотдачей? А также хочу узнать, как справляться с выгоранием после эмоциональных и насыщенных матчей?»

«Ну, я думаю, что у нас, у людей, есть определённые ограничения. Это неизбежно. Если я оказываюсь в ситуации, когда за неделю надо сыграть два-три важных матча, естественно, что очень сложно подходить к ним одинаково с точки зрения нервного напряжения. Поэтому к первому матчу ты подойдёшь с полным баком эмоций, ко второму – чуть поменьше, а в третьем происходит вот что: если я замечаю, что отключаюсь от матча, потому что не чувствую нужной энергии, то немедленно переключаюсь на идею энтузиазма. Я начинаю придумывать у себя в голове что-то фантастическое, выдуманное, что способно стимулировать меня и передать мне энергию. И это позволяет мне играть матч наилучшим образом. Благодаря этому удаётся создавать и подпитывать ту энергию, которая должна быть внутри», — сказал Буффон в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.